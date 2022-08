पंजाब-हरियाणा में कम हो रही है 'बेटों की चाहत', बाकी भारत में क्या ट्रेंड है? Pew Research की रिपोर्ट

India

नई दिल्ली, 24 अगस्त: भारत में हमेशा से बेटियों की तुलना में समाज में लोग बेटों की चाहत दिखाते रहे हैं। इस मानसिकता की वजह से कन्या भ्रूण हत्या जैसा कलंक भी इस समाज पर है। पिछले काफी समय से सरकारों की ओर से लोगों की इस विकृत मानसिकता में सुधार का प्रयास किया गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। इसका काफी असर हुआ है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लेकिन, आप चौंक जाएंगे कि जो केरल पहले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर होता था, उसके समेत बाकी दक्षिणी राज्यों में यह ट्रेंड पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है।

States like Punjab and Haryana were once infamous for female feticide in the pursuit of sons. But, according to the Pew Research, they have shown an improvement in the sex ratio at birth