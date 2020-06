दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, हालत पहले से ठीक

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस (कोविड-19) की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है लेकिन उन्हें अब भी बुखार है। जैन को बीती रात तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैन ने ट्वीट कर खुद अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, 'बीती रात तेज बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण मैं राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। आपको आगे की जानकारी देता रहूंगा।'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'अपनी सेहत का ख्याल किए बिना आप रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे। अपना ख्याल रखें और जल्द स्वस्थ हों।' बता दें बुखार और सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के लक्षण में ही आते हैं। ये लक्षण दिखने से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच हुई बैठक में सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई बड़े मंत्री, अधिकारी मौजूद थे।

गृह मंत्रालय की इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एलजी अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन, दिल्ली के प्रमुख सचिव और गृह सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इनसे अलावा एसडीएमए के भी कुछ अधिकारी इस बैठक में शमिल हुए थे। जिससे इन लोगों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया था। हालांकि अब परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में ये शहर सबसे ज्यादा संक्रमित मामलों में तीसरे स्थान पर आ गया है। बीते 24 घंटों में ही 1647 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान सबसे अधिक 73 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली में अब कुल मामले 42,829 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 604 मरीज भी ठीक हुए हैं। अभी तक कुल 16,427 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। अब तक यहां कोरोना वायरस से कुल 1400 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले अब भी 25002 हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 6150 कोरोना टेस्ट हुए हैं। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 24 घंटों के दौरान 7353 टेस्ट हुए थे।

Delhi's Health Minister Satyendar Jain tests negative for #COVID19. His condition is stable though he still has fever.

He was admitted to Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital after he complained of high fever and difficulty in breathing. (file pic) pic.twitter.com/puQQW30yOP