दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, बोले राजधानी वासी- 'लॉकडाउन में पंजाब से हिमालय दिख रहा था, ये हमारी गलती है'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: दिल्ली सहित NCR में एक बार फिर हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने लगा है। रविवार (11 अक्टूबर) की सुबह से ही पूरी राजधानी धुंध की चादर में लिपटी रही। दिल्ली के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के डाटा के अनुसार आईटीओ, पटपड़गंज,आरके पुरम और रोहिणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब स्तर पर है-आईटीओ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)264 पर, पटपड़गंज में 228 पर, आरके पुरम में 235 पर और रोहिणी में 246 पर है।

इस पूरे मामले पर बात करते हुए दिल्ली के एक शख्स ने कहा, लॉकडाउन में ऐसी खबरें आई थीं कि पंजाब से हिमालय दिखाई दे रहा था। अब, हम पहले चरण में वापस आ गए हैं। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये हमारी गलती है।

Air quality has started deteriorating in #Delhi with rise of pollutants in the atmosphere; visuals from Akshardham.

A local says, "There were reports that the Himalayas were visible from Punjab during lockdown. Now, we're back to earlier phase. We all are responsible for it." https://t.co/erMkD1u0k3 pic.twitter.com/EANYLPEp5H