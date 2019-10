राफेल में उड़ान भरने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया अपना अनुभव

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है। विजयादशमी के मौके पर वायुसेना को फ्रांस से RB 001 राफेल विमान मिल गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 36 राफेल विमानों में से पहले विमान में उड़ान भरी। उन्होंने शस्त्र पूजा के बाद राफेल विमान में 25 मिनट की उड़ान भरी। उन्होंने राफेल विमान पर ऊं लिखकर पूजा की। टेस्टिंग उड़ान से पहले उसके पहियों के नीचे दो नींबू भी रखे गए, जो कि धार्मिक रीति-रिवाजों माना जाता है। इसके बाद उन्होंने राफेल में उड़ान भरी।

उन्होंने करीब 25 मिनट की उड़ान भरी। उड़ान के दौरान उनके साथ दसॉ एविएशन के हेड टेस्ट पायलट फिलिप ड्यूचेटो मौजूद रहे। राफेल में उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उड़ान बेहद रोमांचक और बहुत आरामदायक रही। उन्होंने इस पल को बेमिसाल और अनोखा बाया और कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं किसी सुपर सोनिक स्पीड एयरक्राफ्ट में उड़ूंगा।

उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 तक हम 18 राफेल विमानों की डिलीवरी हासिल करेंगे और अप्रैल-मई 2022 तक हमें सभी 36 विमान मिल जाएंगे। वहीं 4 राफेल विमान मई 2020 तक भारत पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी आत्मरक्षा का एक हिस्सा है न कि किसी के खिलाफ आक्रामकता का संकेत। उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 8 अक्टूबर का दिन मील का पत्थर है।

Taking a sortie in Rafale was a memorable and once in a lifetime experience. The induction of Rafale will go a long way in strengthening our national defence.

India will receive the first 18 Rafale jets by February 2021. By April-May 2022 we will receive all 36 jets. pic.twitter.com/we4UeSwdG5