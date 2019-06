रक्षामंत्री बनते ही सियाचिन पहुंचे राजनाथ सिंह, जवानों के जज्बे को किया सलाम

India

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। रक्षामंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही राजनाथ सिंह आज सबसे ऊंचाई पर स्थित वॉरजोन सियाचिन के दौरे पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां पर तैनात सेना के जवानों और ऑफिसर्स से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख विपिन रावत भी मौजूद थे। सियाचिन बेस कैंप पर जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि वे जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं।

राजनाथ सिंह ने 12 हजार फुट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कहा, 'सशस्त्र बलों में जवानों और अधिकारियों में गर्व की भावना है, ये किसी भी इंसान के दिल में सबसे मजबूत भावना है। पदभार ग्रहण करने के बाद यह रक्षा मंत्री का पहला आधिकारिक दौरा है। रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी।

Defence Minister Rajnath Singh: Our soldiers in Siachen are performing their duty with great courage and fortitude even in extreme conditions and treacherous terrain. I salute their vigour and valour. pic.twitter.com/WMtcwGi4xo

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी की तारीफ करने वाले केरल के कांग्रेस नेता की पार्टी से छुट्टी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, 'आज मैं लद्दाख के लिए दिल्‍ली से निकल रहा हूं, जम्‍मू कश्‍मीर भी जाऊंगा। मैं सियाचिन में तैनात सैनिकों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने को लेकर काफी उत्‍सुक हूं। बाद में मैं श्रीनगर में तैनात सैनिकों से भी मुलाकात करूंगा।' राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे और रक्षा मंत्रालय के दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी उनके साथ सियाचिन के दौरे पर गए थे।

Paid tributes to the martyred soldiers who sacrificed their lives while serving in Siachen.

More than 1100 soldiers have made supreme sacrifice defending the Siachen Glacier.

The nation will always remain indebted to their service and sacrifice. pic.twitter.com/buWxgv6Nmg