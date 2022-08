N Kalaiselvi: इन्होंने जो सफलता पाई, कोई भारतीय महिला नहीं पा सकी, जानिए नई CSIR चीफ के बारे में

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 अगस्त: वैज्ञानिक नल्लाथांबी कलाईसेल्वी ने भारत में विज्ञान की दुनिया में वह मुकाम प्राप्त किया है, जो आजतक किसी भी भारतीय महिला को नहीं मिला था। इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट एन कलाईसेल्वी को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीएसआईआर देश के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो पूरे देश की 38 अनुसंधान संगठनों को नियंत्रित करता है। भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसे एक मील का पत्थर माना जा सकता है, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में अबतक आमतौर पर पुरुषों का ही वर्चस्व ज्यादा देखने को मिलता रहा है।

English summary

Nallathambi Kalaiselvi has achieved a position in India, which no Indian woman had got till date. She has been appointed as the first woman DG of CSIR