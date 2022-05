ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा सर्वे से हटाए गए, रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का मिला समय

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 17। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद के सर्वे में शामिल एक शीर्ष अधिकारी को हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट को जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है, जिसकी मांग सर्वे करने वाली टीम की ओर से की जा रही थी।

अजय मिश्रा हटाए गए

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के 'कोर्ट कमिश्नर' अजय मिश्रा को हटा दिया है। अजय मिश्रा की नियुक्ति पर मुस्लिम पक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा था। बाद में मु्स्लिम पक्ष ने अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। अजय मिश्रा के निष्कासन के अलावा वाराणसी कोर्ट ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दो दिन का समय दे दिया है। अपने निष्कासन को लेकर अजय मिश्रा ने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मामले की गोपनीयता का पता चले। एडवोकेट विशाल सिंह के आरोपों के चलते मुझे हटाया गया है। मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करूंगा। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ विशाल की वजह से हुआ है।

Varanasi, UP | I've not done anything that reveals the secrecy of the matter. I was removed because of the allegations of Advocate Vishal Singh. I will respect the Court order. Whatever has happened is only because of Vishal: Ajay Mishra, Former Court Commissioner on his removal pic.twitter.com/jIyo7eqMjL