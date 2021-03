India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जवाड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको बता दें कि इससे पहले 60 साल या उससे उपर के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगाया जा रहा था। 45 से लेकर 59 साल के उन लोगों को वैक्‍सीन लगाई जा रही थी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे।

जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टीका ही सबसे असरदार कवच है। उन्‍होंने कहा कि टीका आ जाने के बाद भी अभी हमें कम से कम एक से डेढ़ साल तक और मास्‍क लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौर में कोरोना से लड़ाई में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। टीकों की कमी को लेकर उन्‍होंने कहा कि देश में वैक्‍सीन की कोई कमी नहीं है।

हमने चरणबद्ध तरीके से लोगों को वैक्‍सीन देने का फैसला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि देश में कई और कोरोना वैक्‍सीन मौजूद हैं जो ट्रायल फेज में हैं और जल्‍द ही इन्‍हें मंजूरी मिल जाएगी। आपको बता दें कि देश में अबतक 4.72 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्‍सीन की डोज दी जा चुकी है। वहींं 60 साल से अधिक उम्र के 2 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है।

