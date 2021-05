कोरोना: विदेश से आ रही मदद पर विवाद, राहुल गांधी ने केंद्र के सामने दागे 5 तीखे सवाल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, मई 05। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनियाभर के देश आगे आए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सिंगापुर समेत कई देश मेडिकल किट से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर्स तक भारत पहुंचा रहे हैं। विदेश से आ रही मदद काफी राहत देने वाली है लेकिन अब देश में इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में पूछा, 'भारत को अभी तक किन सामानों की आपूर्ति मिली है? वे कहां हैं? उनसे किसे फायदा हो रहा है? उन्हें राज्यों को कैसे आवंटित किया जाता है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब है?'

गौरतलब है कि भारत को मिल रही विदेशी मदद अब देश में पहुंचने लगी है, रोजाना विदेशी फ्लाइट और भारतीय वायुसेना विदेश से मिलने वाली सहायता को भारत पहुंचा रहे हैं। इस बीच केंद्र पर आरोप लग रहा है कि विदेशी मदद को राज्यों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसमें देरी हो रही है। वहीं इन आरोपों के बीच केंद्र सरकार का कहना है कि 24 अलग-अलग कैटेगरी के मेडिकल इक्विपमेंट जिनकी संख्या करीब 40 लाख है, की डिलीवरी या तो हो चुकी है या होने वाली है। इस मामले पर अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र से सवाल पूछे हैं।

