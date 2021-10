कोरोना के नए वेरिएंट AY.4.2 Delta के मामले एमपी और महाराष्ट्र में मिले हैं, यह कितना खतरनाक है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर: इंदौर में इस साल अगस्त के मुकाबले सितंबर में कोरोना के मामलों की संख्या में अचानक 64 फीसदी की तेजी आ गई थी। इंग्लैंड में कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। अब पता चल रहा है कि इसके पीछे कोविड का नया डेल्टा वेरिएंट एवाई.4.2 जिम्मेदार हो सकता है कि जो कि इसी परिवार का एक उप वंश है और उससे भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यूनाइटेड किंग्डम में 'वेरिएंट अंडर इंवेस्टिगेशन' की श्रेणी में रखा गया है। भारत में भी इसकी मौजूदगी के बाद चिंताएं बढ़ी हैं और इसपर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि, इस वेरिएंट से बीमारी के गंभीर होने या कोविड वैक्सीन का प्रभाव कम होने जैसे कोई सबूत अभी नहीं मिले हैं।

English summary

New variant of corona virus can spread faster than AY.4.2 Delta, seven cases of which have been found in Indore