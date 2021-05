कोरोना के बीच फिर 'टूलकिट' ने पकड़ा जोर, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने की FIR दर्ज कराने की बात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 18: कोरोना की भयानक होती दूसरी लहर का पूरा देश सामना कर रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर एक 'टूलकिट' के जरिए कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए संबित पात्रा और जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है।

बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए टूलकिट के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने इस मामले को लेकर बताया है कि फर्जी टूलकिट मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।

BJP is propagating a fake "toolkit" on “COVID-19 mismanagement” & attributing it to AICC Research Department. We are filing an FIR for forgery against @jpnadda & @sambitswaraj

When our country is devastated by COVID, instead of providing relief, BJP shamelessly concocts forgeries