दिल्ली पुलिस को चकमा देकर भागते दिखे कांग्रेस नेता श्रीनिवास, हुए ट्रोल तो जारी किया ये दूसरा Video

नई दिल्ली, 14 जून: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने विरोध के लिए शक्ति प्रदर्शन किया था। जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इसी विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो बीजेपी के कई नेताओं द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया जा रहा है। इन वीडियो में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी को कथित तौर पर दिल्ली पुलिस को चकमा देकर भागते हुए देखा गया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस नेता को ट्रोल भी किया गया है। हालांकि उन्होंने इसपर एक अन्य वीडियो डालकर पलटवार भी किया है।



क्या है वायरल वीडियो में? वीडियो में, एक पुलिस वाला श्रीनिवास बीवी को कार से बाहर निकलने से रोकते हुए दिख रहा है। जैसे ही पुलिस उनको रोकती है, वो उसका हाथ झटककर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ने एक और क्लिप ट्वीट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वास्तव में क्या हुआ था। 'जब पुलिस ने सत्याग्रहियों पर कार्रवाई की तो कोई भागा नहीं...' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का वीडियो शेयर कर तंज कसा। कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया, ''इतिहास बताता है कि जब पुलिस ने सत्याग्रहियों पर कार्रवाई की, तो कोई भी भागा नहीं, उन्हें शर्म नहीं आई। उन्हें लाठियों, गोलियों और वीर सावरकर की तरह जेल और काला पानी का भी सामना करना पड़ा।'' इस ट्वीट के साथ उन्होंने @श्रीनिवास बीवी, नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोपी और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी लिखकर संबोधित किया। 'हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं सीधा भागेंगे...' दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, 'हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं सीधा भागेंगे।' उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज की भी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर कर अजय सहरावत ने लिखा है, ''मेहनती उदित राज होंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष"| महात्मा गांधी का कोट शेयर कर कांग्रेस नेता ने दिया जवाब भाजपा नेताओं की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी एक अन्य वीडियो शेयर किया, जिसमें दिख रहा था कि आखिर पूरा माजरा क्या है। वीडियो शेयर कर श्रीनिवास बीवी ने महात्मा गांधी का एक कोट शेयर किया और लिखा,'' पहले वे आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे - महात्मा गांधी" ये भी पढ़ें-पुलिस थाने में पिटाई करना सही या गलत? Video देख आपस में भिड़े दो IPS अफसर, एक ने कहा-हेकड़ी ऐसे ही निकलती है!

History tells us nobody ever ran away, tail tucked between legs, when police cracked down on satyagrahis. They faced lathis, bullets and like Veer Savarkar, even jail and kala pani.

cc: @srinivasiyc close aide of National Herald scam accused @RahulGandhi pic.twitter.com/vgu3oKrpqb — Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) June 13, 2022

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi pic.twitter.com/F4EkN2mbe9 — Srinivas BV (@srinivasiyc) June 13, 2022

दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे,

जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। pic.twitter.com/Sb2jRdIsKs — Indian Youth Congress (@IYC) June 13, 2022

