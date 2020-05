कांग्रेस नेता संजय झा का COVID-19 टेस्ट आया पॉजिटिव, ट्वीट कर दी संक्रमित होने की खबर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार जा चुकी है। इस जानलेवा महामारी की चपेट में कांग्रेस नेता संजय झा भी आ चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनका COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से अब वह क्वारंटाइन में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अगले 10-12 दिनों के लिए घरवालों से अलग होम क्वारंटीन में रहेंगे। संजय झा ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को हल्के में ना लें, हम सब इसकी चपेट में आ सकते हैं।

संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जैसा कि मैं अब सामाजिक फैलाव की बीमारी के गिरफ्त में हूं तो इसलिए मैने खुद को घर वालों से अलग होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह महामारी के संक्रमण को हल्के में ना लें, यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। संजय झा के इस ट्वीट ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, इसी बीच उनके समर्थक और पूर्व कांग्रेस नेताओं ने संजय झा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

I have tested positive for Covid_19 . As I am asymptomatic I am in home quarantine for the next 10-12 days. Please don’t underestimate transmission risks, we are all vulnerable.

Do take care all.