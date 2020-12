सिद्धारमैया का ऐलान, कर्नाटक में आया गौ हत्या विरोधी कानून तो हम करेंगे उसका विरोध

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार राज्य में गौ हत्या प्रतिबंध कानून लाने पर विचार कर रही है। कानून आने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल, विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कर्नाटक में गौ हत्या विरोध बिल आता है तो कांग्रेस उसका विरोधी करेगी।

बिल आने से राज्य में छीन जाएगी कई लोगों का रोजगार- सिद्धारमैया

सिद्धरमैया ने कहा है कि अगर राज्य में गौहत्या विरोधी बिल आता है तो उन लोगों का रोजगार छीन जाएगा, जिनका घर बीफ के कारोबार से चलता है। सिद्धारमैया ने RSS पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में बिल लाने की तैयारी के पीछे RSS का हाथ है। भाजपा वाले आरएसएस के द्वारा तैयार किए बिल को ही लागू करने की सोच रहे हैं।

