सोनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पूछा- क्यों अलग-अलग हैं एक ही वैक्सीन के दाम?

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, अप्रैल 22: देश में जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो सबसे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आया। दो दिन पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की छूट दे दी। हालांकि इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं।

पत्र में सोनिया ने कहा कि केंद्र ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने अस्पतालों और राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम अलग-अलग तय किए हैं, जिस पर सोनिया ने पूछा कि एक ही वैक्सीन की कीमत दो जगहों के लिए अलग-अलग कैसे हो सकती है। इस संकट की घड़ी में सरकार कैसे मुनाफाखोरी की इजाजत देगी।

