Coimbatore Car blast: फिदायीन 'शैली' के धमाके के पीछे की असल वजह क्या है ? अबतक की पूरी बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Coimbatore Car blast latest news: कोयंबटूर में हुआ कार बम धमाका आत्मघाती हमला था या सिलेंडर धमाका, इसकी सच्चाई ठीक से जांच पूरी होने पर ही आएगी। बहरहाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना की जांच आखिरकार नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज ही दी है। जिस तरह से इस धमाके के तार 1998 में हुए कोयंबटूर में हुए भयानक विस्फोट से जुड़ गए थे, उसके बाद राज्य सरकार पर इस मामले में अबतक अपनाए गए रवैए पर सवाल उठ रहे थे। आइए जानते हैं कि इस मामले में अबतक क्या हुआ है?

English summary

Coimbatore Car blast:Tamil Nadu government handed over investigation to NIA. Suspicion of fidayeen blast is being expressed. There are strings attached to the Coimbatore blasts of 1998