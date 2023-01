दिल्ली-एनसीआर में कोयले पर प्रतिबंध, दोषियों पर लगेगा भारी जुर्माना, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए रविवार से कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला 6 महीने पहले लिया गया था। आम लोगों और बिजली कंपनियों के लिए थोड़ी छूट दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में आज से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों में कोयले पर पूर्ण पाबंदी लागू हो गई है। यह फैसला केंद्र सरकार के कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 6 महीने पहले ही लिया था, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इतना समय उद्योगों को इसलिए दिया गया ताकि वे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों का इस्तेमाल शुरू कर सकें। लेकिन,आज के बाद से कोई रियायत नहीं मिलेगी और जो भी कोयले का इस्तेमाल करते पकड़े जाएंगे, उनकी यूनिट तत्काल बंद तो की ही जाएंगी, उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन, आम लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ रियायतों की भी घोषणा की गई है।

There is a complete ban on the use of coal in Delhi-NCR from Sunday. Orders for immediate closure of defaulting units. There will also be a heavy fine. Relief to common people and power plants