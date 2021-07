Tax Extortion: बोले राहुल गांधी- 'बढ़ती महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है'

India

नई दिल्ली, 30 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से Tweet के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने Tax Extortion को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 'सब सामान महंगा होता जा रहा है- उपभोक्ता परेशान हैं। लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फ़ायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को हो रहा है? नहीं! क्यूँकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है।'

मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने इस तरह से ट्वीट किया है। उन्होंने इससे पहले भी ट्वीट किया था कि 'हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और Pegasus की बात!

जबकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने गुरुवार (29 जुलाई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर किसानों के अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई समयसीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने की मांग की है।

तो वहीं बुधवार को संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई थी जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम महंगाई, पेगासस और किसानों के जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम इन सारे मुद्दों पर केवल सदन में चर्चा चाहते हैं। मोदी सरकार को बहस से डर लगता है। इसका एकमात्र कारण है कि संसद में चर्चा करने से मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी, अलोकतांत्रिक मंशा देशवासियों के समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण बंद करे।

