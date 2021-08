India

नई दिल्‍ली, 11 अगस्‍त। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में समय पर ऑक्‍सीजन न मिल पाने के कारण कई मरीजों की जान चली गई लेकिन केंद्र सरकार ने ये मानने से इंकार कर दिया था। वहीं अब पहली बार केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने ये सच्‍चाई स्‍वीकार की है। पहली बार मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई थीं। केंद्र ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन संकट में कुछ मरीजों की मौत हुई है।

मंत्रालय ने संसद में कहा, "कुछ मरीज जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, उनकी कोविड -19 के इलाज के दौरान मौत हो गई।"स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एक प्रश्‍न के जवाब में कहा कि 9 अगस्त को, आंध्र प्रदेश सरकार ने एसवीआरआर अस्पताल में 10 मई को कुछ मौतों के बारे में जवाब भेजा था, जहां कुछ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

केंद्र ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, "ऐसा प्रतीत होता है कि 10KL ऑक्सीजन टैंक के लेवलिंग और ऑक्सीजन लाइनों में इस अस्पताल के बैकअप मैनिफोल्ड सिस्टम को चालू करने के बीच के अंतराल के परिणामस्वरूप दबाव में गिरावट आई है।

फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले, 24 घंटों में मिले 38353 नए मरीज

गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के संबंध में हुई मौतों के आंकड़े मांगे थे। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र समाप्त होने से पहले सूचनाओं को एकत्र कर संसद में पेश किया जाना था।

हालांकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि केवल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने अब तक प्रतिक्रिया दी है। दूसरी ओर, अप्रैल-मई में दूसरी लहर के दौरान सबसे खराब ऑक्सीजन संकट का सामना करने वाली दिल्ली ने कहा है कि उन्हें केंद्र से ऑक्सीजन से संबंधित मौतों पर विवरण मांगने के लिए कोई संचार नहीं मिला है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर ऑक्सीजन संकट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा था। अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से गंभीरता से सवाल किया, लेकिन केंद्र सरकार असंवेदनशील बनी हुई है।"

पिछले महीने, विपक्षी दलों ने संसद को सूचित करने के लिए सरकार पर निशाना साधा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूसरी कोविड -19 लहर के दौरान विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है।

