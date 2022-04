Cabinet Reshuffle: जगनमोहन सरकार में बड़ा फेरबदल, आंध्रा कैबिनेट के कई मंत्री देंगे इस्तीफा

India

oi-Ankur Sharma

हैदराबाद,07 मार्च। आंध्रा की जगनमोहन सरकार में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार कैबिनेट के कई मंत्री 9 या 11 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। इन नामों की अंतिम सूची आज राज्यपाल को भेजी जाएगी। वर्तमान कैबिनेट से केवल 4 मंत्री ही पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान मंत्रिमंडल में मौजूद सभी मंत्रियों ने 8 जून 2019 को शपथ ली थी। मालूम हो सरकार बनने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल है।

मालूम हो कि कल ही मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। वो दो दिवसीय दिल्ली यात्रा पर थे , जहां उन्होंने अपनी यात्रा के दूसरे दिन नितिन गडकरी से मुलाकात करके राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी।

10 साल के संंघर्ष के बाद मिली CM की कुर्सी

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाले वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख येदुगुरी संदिंटि जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर साल 2019 में सत्ता संभाली थी। उन्हें राजनीतिक माहौल तो बचपन से मिला था लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हें अपने पिता और पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद पूरे दस साल तक का लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ा।

नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को करारी शिकस्त दी

रेड्डी की पार्टी ने विधानसभा चुनावों में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर भी जीत हासिल की। गौरतलब है कि रेड्डी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य के दूसरे सीएम हैं।

Many ministers from Andhra Pradesh cabinet likely to resign on April 9 or 11, final list of these names to be sent to Governor today. Only 4 ministers from present cabinet to retain post: Official sources