पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या की मौत, अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटका मिला शव

बेंगलुरु, 28 जनवरी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने शुक्रवार, 28 जनवरी को अपने अपार्टेमंट में फांसी लगा ली। सौंदर्या 30 साल की थीं, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए बॉरिंग अस्पताल ले जाया गया है। सौंदर्या का एक चार महीने का बच्चा भी है, सूत्रों का कहना है कि प्रेग्नेंसी के बाद से ही उनमें डिप्रेशन के लक्षण नजर आने लगे थे। सौंदर्या पेशे से डॉक्टर थीं और बेंगलुरु के अपने फ्लैट में रह रही थीं।

Karnataka: Former CM Yediyurappa की नातिन की संदिग्ध मौत,बेंगलुरु फ्लैट में मिला शव | वनइंडिया हिंदी

सूत्रों के मुताबिक सौंदर्या के परिवार को जैसे ही पता चला कि उन्होंने खुद को फांसी लगा ली है, इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सके और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय की तरफ से आए बयान में बताया गया कि बॉरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में सौंदर्या का पोस्टमार्टम किया गया। येदियुरप्पा की सबसे बड़ी बेटी पद्मा की बेटी थीं सौंदर्या।

The postmortem of Soundarya, the granddaughter of former Karnataka CM BS Yediyurappa's granddaughter, is underway at Bowring and Lady Curzon Hospital in Bengaluru. She was found hanging at a private apartment in Bengaluru.

Visuals from the hospital. pic.twitter.com/tgBW52E9Rt