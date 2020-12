टिकरी बॉर्डर पहुंच बॉक्सर विजेंद्र ने बांटा लंगर, कहा- सरकार से कोई लड़ाई नहीं, बस ये काले कानून वापस हों

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Vijender Singh Support Farmers protest कृषि कानून (Firm Laws) के खिलाफ 22 दिन से डटे किसानों की हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के नेता और बॉक्सर विजेंदर सिंह शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर पहुंचे। यहां उन्होंने जमींदारा छात्र संगठन के द्वारा चलाए जा रहे लंगर में किसानों को खाना वितरित किया और किसानों की मांग का समर्थन किया। इस दौरान विजेंदर सिंह ने कहा कि हम यहां अपने देश के किसानों की सेवा के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि 3 काले कानूनों के खिलाफ है।

Delhi: Congress leader & boxer, Vijender Singh distributes food at langar organised by Jamindara Student Organization (JSO) for protesting farmers at Tikri Border

"We are here to serve the farmers of our country. Our fight is not against the govt but the 3 black laws," he says pic.twitter.com/FPu4i1i8R2