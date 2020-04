गौतम गंभीर ने LNJP अस्पताल भेजे 1000 PPE, केजरीवाल से बोले- और चाहिए तो बता दीजिएगा

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने कोविड-19 के अधिक टेस्ट के लिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को 1000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भेजा है। गौतम गंभीर ने कहा कि मेरी फाउंडेशन ने 1000 पीपीई किट्स एलएनजेपी अस्पताल को भेजी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बनाए गए शेल्टर होम में पूरी तरह से स्वच्छता का खयाल रखा जा रहा है। संक्रमण को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट किए जाने चाहिए। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी गौतम गंभीर से अपील है कि वह हमे पीपीई मुहैया कराने में मदद करें।

इस बाबत गौतम गंभीर ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया और 1000 पीपीई किट्स को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया है। अब आपकी बारी है कि आप ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया है उसे पूरा करें, अगर जरूरत पड़े तो और इक्विपमेंट का इंतजाम किया जा सकता है, कहां और कितने पहुंचाने हैं, बता दीजिएगा। इससे पहले एक ट्वीट करके गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था।

गौतम गंभीर ने 6 अप्रैल को ट्वीट करके कहा था कि अरविंद जी पहले आपके उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फंड की कमी है, आप ही उनके दावे के उलट कह रहे हैं कि किट्स की कमी है। खैर, मैंने 1000 पीपीई का इंतजाम कर लिया है, कृप्या मुझे बताइए इसे कहां भेजवाना है। बात करने का अब समय खत्म हो गया है, यह समय काम करने का है। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

I have DELIVERED as PROMISED!

1000 PPE Kits to LNJP Hospital!@ArvindKejriwal now it is time for you to deliver on promises made to Delhi!

More equipment can be acquired. Do let me know place & details! @BJP4Delhi https://t.co/yxzrCpg8TT pic.twitter.com/YkqenL1WtN