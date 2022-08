भाजपा-जदयू में दरार के संकेत ! ललन सिंह का आरोप, नीतीश के खिलाफ साजिश, RCP को बताया दूसरा चिराग मॉडल

India

पटना, 07 अगस्त : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद (यू) पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी ने अपने आगामी विस्तार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ललन ने कहा, "हम 2019 के अपनी पार्टी के रुख पर कायम हैं, जब लोकसभा चुनाव के बाद हमने केंद्र सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।" ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए और जदयू अपने रास्ते अलग कर सकती है।

JDU National President Rajiv Ranjan (Lalan) Singh on RCP Singh says, JDU isn't a sinking ship, it's a sailing ship, some people are trying to damage it, Nitish Kumar identified those who were trying to damage it & took steps to mend it.