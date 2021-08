बीजेपी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी, 10-11 अगस्त को राज्यसभा में रहना होगा मौजूद

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 अगस्त: संसद का मॉनसून सत्र जारी है। ऐसे में सेशन के आखिरी सप्ताह के पहले दिन भी पेगासस मुद्दे पर सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच कई विधेयक को मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ पेगासस रिपोर्ट, कृषि कानून सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं का हंगामा सदन में बरकरार है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित होने के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर, बीजेपी ने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।

बीजेपी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें 10 अगस्त और 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा है। वहीं सदन की कार्यवाही से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि जो बिल लंबित हैं, हम उन्हें पास करना चाहते हैं। हम आज भी उनसे (विपक्ष) बात करने की कोशिश करेंगे कि आप चर्चा में हिस्सा लें।

BJP issues three-line whip to its party MPs in Rajya Sabha asking them to be present in the House on August 10 and August 11