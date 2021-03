राजनाथ सिंह का बड़ा बयान- 'ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी'

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दासपुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। बंगाल पहुंचने से पहले राजनाथ सिंह ने विमान में ही मीडिया से बात की और कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा, "वैसे तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बंगाल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा।

I am not an astrologer but I am confident that BJP will get a clear majority: Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/ksyveDACGV

इस दौरान राजनाथ सिंह से जब बंगाल में बिना सीएम के फेस के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां जनता द्वारा चुने हुए MLA ही अपना नेता चुनेंगे। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी।

No one levelled allegations except Mamata didi. Reports of probe agencies & Observers state that the accident occurred due to security lapses. I hope she recovers soon. But it's a result of her desperation that she's accusing BJP for her injury: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/M7cPTUSRBt