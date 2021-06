Birthday Special: शिल्पा शेट्टी का 'R' से है खास कनेक्शन, जानिए धड़कन गर्ल का ये गहरा राज

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 8 जून। बॉलीवुड की 'धड़कन' गर्ल शिल्पा शेट्टी आज 46वां जन्मदिन बना रही हैं। फिल्म 'बाजीगर' से फिल्मी सफर शुरू करने वाली शिल्पा के लिए उम्र केवल नंबर ही है। लोगों के लिए फिटनेस आईकॉन शिल्पा शेट्टी के जीवन में 'R' का खासा महत्व है, इस बात का खुलासा इंडिया टीवी के मशहूर शो 'आप की अदालत' में हुआ था। जहां शिल्पा ने हंसते हुए स्वीकारा था कि जब-जब उनकी जिंदगी में 'R' आया तब-तब उनकी लाइफ में चार्म आया।

English summary

On Shilpa Shetty's 46th birthday, have a look at the throwback video of the actress in Aap Ki Adalat where she reveals her special connection with the letter 'R.'