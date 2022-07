तसलीमा नसरीन को हुआ भारत से प्यार, कहा- 'कई सभ्य देश इतने उदार नहीं हो सकते हैं'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 जुलाई। अपने Tweet कि वजह से हमेशा विवादों में रहने वाली बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपने ताजा ट्ववीट में कहा है कि 'मैं भारत से प्यार करती हूं क्योंकि यहां एक मुस्लिम, एक सिख, एक दलित, एक महिला, एक नास्तिक या एक आदिवासी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राज्य का मुखिया हो सकता है। कई सभ्य और उदार देश भी इतने उदार नहीं हो सकते हैं।' तस्लीमा का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं।

I love India because a Muslim, a Sikh, a Dalit, a Woman, an Atheist, or a Tribal person can be India's president or head of the state. Many civilized and liberal countries can not be so liberal.

