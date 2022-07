CM Himanta Ashamed : डिब्रूगढ़ में बिजनेसमैन सुसाइड, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा- शर्मिंदा हूं

India

oi-Jyoti Bhaskar

डिब्रूगढ़ (असम), 10 जुलाई : माफिया की धमकी के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दहशत में बिजनेसमैन ने मौत को गले लगा लिया। घटना भाजपा शासित प्रदेश की है। वाकया इतना शर्मनाक है कि खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को पीड़ित परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। सीएम ने पीड़ित परिवार के सामने कहा, इतनी शर्मिंदगी (Assam CM Himanta Ashamed) कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है मानो वे कश्मीर या श्रीनगर में बैठे हैं। पीड़ित परिवार से माफी मांगते हुए सीएम हिमंत ने पुलिस के आला अधिकारियों से तीखे सवाल भी पूछे। नतीजा ये हुआ कि दोपहर तक माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पढ़िए रिपोर्ट

#UPDATE | Assam Police has arrested one Baidulla Khan & one Nishanth Sharma for abetting the suicide of activist Vineet Bagaria. One Izaz Khan is still absconding

English summary

Assam CM Himanta Biswa Sarma pulls up the SP & apologises to the family of a young businessman who allegedly died by suicide due to a mafia in Dibrugarh. मस says, "...I'm really ashamed."