'BJP मुस्लिमों को टिकट नहीं देगी' मंत्री के इस बयान पर भड़के ओवैसी, कहा- घिनौना पर हैरान नहीं हूं

oi-Pallavi Kumari

Hyderabad Civic Polls: हैदराबाद निकाय चुनाव-2020 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और AIMIM में जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। अमित शाह, योदी आदित्यनाथ के साथ पिछले कुछ दिनों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच तकरार देखने को मिले। अब कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं को टिकट देगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा, बीजेपी निश्चित रूप से मुस्लिमों को टिकट नहीं देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मंत्री के इस बयान पर जवाब देते हुए इसे घिनौना कहा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार

कर्नाटक बीजेपी मंत्री पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इसे घृणित और शर्मनाक कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लेकिन वो इस बात से हैरान नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''घिनौना और शर्मनाक। लेकिन हैरानी की बात नहीं है। हिंदुत्व का मानना है कि सिर्फ एक ही समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति का अधिकारा है। इसके अवावा बाकी सभी शख्स इनके अधीन हैं। यह विचारधारा संविधान के साथ असंगत है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और न्याय के बारे में कहा गया है।''

Disgusting & shameful, but not surprising. Hindutva believes that only 1 community has the right to political power & all others are subservient. This ideology cannot co-exist with our Constitution, which talks about liberty, fraternity, equality & justicehttps://t.co/NA75emrAMS