Video: आनंद महिंद्रा ने शेयर किया बिना हाथ-पैर के गाड़ी चलाते शख्स का वीडियो, दिया नौकरी का ऑफर

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 27 दिसंबर। कहते हैं इंसान परिस्थितियों से लड़कर ही जीना सीखता है और जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है वह जिंदगी की जंग हार जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि समय बदलता है। जैसा कि इस शख्स का बदला, जिसके संघर्ष की आज हम आपको दास्तान सुनाने जा रहे हैं। अगर यह शख्स परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता तो शायद इसे आनंद महिंद्रा की तरफ से नौकरी का ऑफर न मिल पाता। जी हां, यह इस शख्स के परिस्थितियों से लड़ने का ही नतीजा है जो आज इसे उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने नौकरी ऑफर की है। आइये आपको बताते हैं शख्स की पूरी कहानी...

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk