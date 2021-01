असम में बोले अमित शाह- बोडो समझौते की हर शर्त का पालन होगा, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

India

oi-Kapil Tiwari

गुवाहटी। Amit shah rally in Assam साल 2021 में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें असम राज्य भी है, जहां अभी भाजपा की सरकार है। असम में बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने कोकराझार में 'विजय संकल्प समावेश' रैली को संबोधित किया। यहां अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार ने 500 करोड़ रुपये सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए आवंटित किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि ये नेटवर्क पूरे बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा।

असम के लोगों को भड़काने वालों की पहचान जरूरी है- अमित शाह

अमित शाह ने इस दौरान कहा कि राज्य के अंदर उन लोगों की पहचान करना जरूरी है, जो असमिया और गैर-असमिया, बोडो और गैर-बोडो के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। अमित शाह का सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कोई विकास का काम नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं।उन भड़काने वाले विवादों की पहचान करें। वे यह हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीति खेल रहे हैं, ऐसे में ये एकदम सही समय है उन लोगों को सबक सिखाने का।

Please identify those instigating disputes in the name of Assamese and non-Assamese, Bodo and non-Bodo. They are not doing it for our development but are playing politics. It is high time that people of Assam teach a lesson to such people: Home Minister Amit Shah in Kokrajhar pic.twitter.com/rLwRvFz5wp