हवाई सफर हुआ और महंगा, सरकार ने घरेलू उड़ानों का बढ़ाया 5 फीसदी किराया, जानें वजह

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली: अगर आप कही घूमने की प्‍लानिंग कर रहे तो आपके लिए ये बुरी खबर है क्योंकि सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए में पांच फीसदी की बढ़ोत्‍तरी करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने हवाई किराए के लोवर बैंड में पांच फीसदी की बढ़ोत्‍तरी करने का फैसला किया है। सरकार ने किराए में बढ़ोत्‍तरी करने की वजह हवाई ईंधन के दामों में हुई बढ़ोत्‍तरी बताया है।

शुक्रवार को नागरिक उड्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एटीएफ की कीमत में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए ऊपरी किराया बैंड को अपरिवर्तित रखते हुए निचले किराया बैंड को 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ध्‍यान रहे फरवरी में निचे प्राइस बैंड में 10 प्रतिशत और ऊपरी बैंड में 30 फीसदी की बढोत्‍तरी की है। उन्‍होंने बताया ये अप्रैल तक ये बढ़त लागू रहेगी किराए को लेकर अगला फैसला हवाई ईंधन के प्राइस के आधार पर किया जाएगा।

यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी गई है

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि हाल ही में हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है क्योंकि कुछ राज्यों ने कोरोवायरस के मामलों में नए सिरे से स्पाइक के कारण अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण जैसे प्रतिबंध लगाए हैं। राज्यों द्वारा अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण के प्रतिबंध और प्रतिबंध के कारण बड़े पैमाने पर हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी गई है।"

ऊपरी किराया बैंड अपरिवर्तित रहेगा

हरदीप सिंह पुरी ने कहा "एटीएफ [एविएशन टर्बाइन फ्यूल] की कीमत में लगातार वृद्धि" के कारण निचले किराया बैंड में पांच प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऊपरी किराया बैंड अपरिवर्तित रहेगा। हम दैनिक यात्री यातायात 3.5 के पार होने पर महीने में एक बार 100% संचालन के लिए सेक्टर खोल सकते हैं।

विमानन कंपनियां 80 फीसदी क्षमता पर चलेगी

शुक्रवार को नागरिक उड्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद स्‍वीकार किया कि कोरोना का असर हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। कई राज्‍यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए है। जिस कारण लगातार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्‍या कम हो रही है। हरदीप ने कहा पूरी तरह से घरेलू हवाई सेवाओं को खोलने का सरकार फैसला नहीं कर रही है। विमानन कंपनियां 80 फीसदी क्षमता पर चलेगी।

There has been a continuous rise in price of ATF so it has been decided to increase the lower fare band by 5% keeping the upper fare band unchanged. We may open the sector for 100% operations when daily passenger traffic crosses 3.5 lakhs on 3 occasions in a month.