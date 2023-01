अडानी का 3 दिन में 34 अरब डॉलर डूबा, अमीरी में 10वें पायदान से भी नीचे खिसके

अडाणी ग्रुप के गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तीन दिन में ही उनका निजी तौर पर 34 अरब डॉलर डूब गया है।

गौतम अडानी सिर्फ तीन दिनों में दुनिया के अमीरों की टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने उनके ग्रुप का जो बेड़ा गर्क किया है, उससे सिर्फ तीन दिनों में ही उनकी संपत्ति में 34 अरब डॉलर की कमी आ गई है। हालांकि, वह अभी भारत के सबसे अमीर शख्सियत बने हुए हैं। लेकिन, उनका यह पोजिशन ज्यादा समय तक रह पाएगा, यह सवालों के घेरे में है, क्योंकि अडानी ग्रुप की बाजार में स्थिति देखते हुए लगता है कि जल्द ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी अपनी खोयी हुई जगह फिर से हासिल कर लेंगे।

Gautam Adani has now slipped from number 4 in the world to number 11 rich personality. Their $34 billion has sunk in three days. Mukesh Ambani is now only one notch behind him in the matter of Asia