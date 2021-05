एक्ट्रेस संभावना सेठ का छलका दर्द- बच सकती थी मेरे पापा की जान, उनको सिर्फ कोरोना ने नहीं मारा

India

मुंबई, 12 मई: एक्‍ट्रेस संभावना सेठ ने कोरोना मरीजों को समय पर इलाज ना मिलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। कोरोना संक्रमण से तीन दिन पहले अपने प‍िता को खोने वाली संभावना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए गम और गुस्से का इजहार किया है। संभावना ने अस्पतालों में फैली अव्यवस्था और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं की ओर इशारा करतेग हुए कहा कि उनके प‍िता को को बताया जा सकता था।

English summary

Actress Sambhavna Seth says My father could have been saved It was not just covid which killed him