मेट्रो के आगे कूदकर युवती ने की आत्महत्या, लड़की ने सुसाइड नोट लिखी ये बातें

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मौजूद मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर एक 26 वर्षीय महिला ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला का नाम सोनाक्षी गर्ग बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना स्थल से एक सुसाइट नोट भी बरामद किया है। 26 वर्षीय युवती सोनाक्षी गर्ग ने शनिवार शाम 4 बजे आत्महत्या की। सीआरपीएफ ने ट्रैक से शव को हटाकर मेट्रो सेवाओं को फिर से बहाल कराया।

मेट्रो अधिकारी के मुताबिक, शनिवार शाम 4 बजे मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर एक 26 वर्षीय महिला सामने से आ रही मेट्रो के आगे कूद गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई घटना से स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने महिला के शव को ट्रैक से हटाया। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है। युवती के शव को पुलिस ने बीजेआरएम अस्पताल के मोर्चरी में भेज दिया है

फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जानकारी जुटाने के लिए जांच में जुटी है। युवती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। बताया जा रहा है युवती का इलाज चल रहा था। मृतक सोनाक्षी गर्ग दिल्ली में पहाड़गंज के घी मंडी की रहने वाली थी। इस घटना के बाद येलो लाइन पर सेवा प्रभावित हो गई जिसकी जानकारी खुद डीएमआरसी ने ट्विटर पर दी।

Yellow Line Update

Delay in service from Jahangirpuri to Model Town due to a passenger on track at Model Town.

Normal service on all other lines.