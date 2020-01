UP : 15 से अधिक बच्चों को बनाया गया बंधक, 3 पुलिसकर्मी घायल, सीएम योगी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

India

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्दाबाद इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। यहां एक बदमाश द्वारा 15 से अधिक बच्चों और महिलाओं को घर में बंधक बनाया गया है। मौके पर पुलिसबल मौजूद है और बंधकों को छुड़ाने का प्रयास जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड भी फेके। इस हमले में तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है वहीं, एक ग्रामीण भी घायल हो गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक एक घर पर 15 से अधिक बच्चों और कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया है। उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें पुलिस की टीम बच्चों को बंधक बनाए गए घर को घेरे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार शाम जन्मदिन के बहाने बच्चों को घर में बुलाकर बंधक बना लिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाश से बच्चों को आजाद कराने की कोशिश की जा रही है।

Farrukhabad Police: More than 15 children, and a few women, have been held hostage at a house by a man. Incident of firing has also taken place. Operation to rescue them is underway. Senior police officers are present at the spot. https://t.co/SFoEdEuq7g pic.twitter.com/PkPALZ4Z4Y

उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फर्रुखाबाद घटना की जानकारी होने के बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। चीफ सेकी, प्रिंसिपल सेकी (होम), डीजीपी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। सीएम ने डीएम और एसपी से भी बात की और घटना की विस्तार से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाने वाले बदमाश का नाम सुभाष बाथम है और वह करथिया गांव में रहता है।

CM Yogi Adityanath had called a high level meeting over Farrukhabad incident. Chief Secy, Principal Secy (Home), DGP, ADGP Law & Order were present. CM also talked to the DM & SP. (file pic)

A man is holding over 15 children hostage at a house in a village in Farrukhabad. pic.twitter.com/kyCNoINAyf