10 lakh jobs: PM मोदी के आदेश पर ये मंत्रालय हुआ ऐक्टिव, मिशन मोड में काम शुरू

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख रोजगार के आदेश के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय हरकत में आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिसने मिशन मोड में पीएम मोदी के निर्देशानुसार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन, पीएम मोदी की ओर से डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का काम सरकारी भर्ती एजेंसियों के लिए आसान नहीं है। क्योंकि, इस आदेश का मतलब है कि सरकार को हर दिन लगभग दो हजार लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे।

English summary

10 lakh jobs:On the orders of PM Modi, the Ministry of Home Affairs has started work in mission mode to provide jobs to 10 lakh people in one and a half year