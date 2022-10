'शेर आया, शेर आया...', PM मोदी ने IIIT ऊना को राष्ट्र को किया समर्पित, लोगों ने कुछ यूं किया स्वागत, VIDEO

Himachal Pradesh

oi-Vinay Saxena

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इस दौरान ऊना में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए लोगों ने नारे लगाए। 'देखो देखो कौन आया- शेर आया, शेर आया...', के नारों के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि आगमन पर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धनतेरस और दिवाली से पहले हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का उपहार देते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैंने यहां इतना समय बिताया है कि जब भी ऊना आता हूं पिछली यादें सामने आ जाती हैं। मुझे कई बार मां चिंतपूर्णी देवी के सामने माथा टेकने और आर्शीवाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है।

पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे। आपकी आशा और आकांक्षाओं को वो कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे याद है, हिमाचल का हाल क्या था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था, चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़ और गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्होंने इन गड्ढों को भरने का सोचा ही नहीं। हमने उन गड्ढों को तो भरा और अब मजबूती से नई इमारतें बना रहे हैं।

'अब महज 5 घंटों में दिल्ली से हिमाचल', पीएम मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

#WATCH | People raise 'Modi-Modi, Sher Aaya" slogans as they welcomed PM Modi in Himachal Pradesh's Una.

Today in Una, PM Modi flagged off the Vande Bharat Express train, dedicated IIIT Una to the nation and laid the foundation stone of Bulk Drug Park. pic.twitter.com/9R8u0wAOEg