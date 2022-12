'हमने वादा किया था कि हम हिमाचल में कांग्रेस को वापस लाएंगे', जानिए ये बात राहुल गांधी से किसने कही?

Himachal Pradesh Congress राहुल गांधी के शिमला आने पर उनको पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि आपको वादा किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाएंगे।

एक बार फिर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी पर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खुशी जताई है। शिमला में नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर नेताओं को बधाई दी। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सुक्खू, राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं, जिनको काफी विचार-विमर्श और अटकलों के बाद शनिवार को सीएम पद के लिए चुना गया था।

इस वक्त राजस्थान से गुजर रही 'भारत जोड़ो यात्रा' का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने पद यात्रा को कुछ देर के लिए रोका और शिमला पहुंचे। इस दौरान सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने राहुल गांधी का स्वागत किया। जैसे ही राहुल गांधी से प्रतिभा सिंह मिली उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि "हमने वादा किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाएंगे", जिसका जबाव देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'बधाई हो'।

"We had promised that we will get back Congress in Himachal Pradesh," says State Congress chief Pratibha Virbhadra Singh to party leader Rahul Gandhi at Shimla

"Congratulations," he responds. pic.twitter.com/L30d9gzlFT