Himachal Assembly Elections 2022: आप ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, सभी 68 सीटों के नाम फाइनल

Himachal Pradesh

oi-Neeraj Kumar Yadav

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने आज तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट जारी करते ही आप ने सभी 68 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तीसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बुधवार देर शाम को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। दूसरी लिस्ट में 54 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था। वहीं, पहली लिस्ट में सिर्फ 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी।

BIG NEWS‼️

We hereby announce our 3rd List of Candidates for Himachal Pradesh Assembly Elections, 2022.

Congratulations to all the candidates 💐

People of Himachal are waiting to give “One Chance to Kejriwal” pic.twitter.com/lhjwOy9VNN