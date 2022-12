हिमाचल विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र रद्द, सीएम सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया फैसला

विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी है कि हिमाचल विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र रद्द कर दिया गया है।

Himachal Pradesh

oi-Love Gaur

Himachal Assembly Session: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिवसीय सत्र 22 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर चलना था, लेकिन अब रद्द कर दिया गया है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से मंगलवार को एक जारी एक अधिसूचना के जरिए इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बताया गया था कि तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि अब यह सत्र रद्द कर दिया गया है।

दरअसल यह अधिसूचना ऐसे वक्त आई है, जब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोमवार को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बता दें कि सीएम सुक्खू का पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले किया गया कोरोना उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद वह 4 दिन तक हिमाचल सदन में क्वारंटाइन रहेंगे।

The first session of the 14th Legislative Assembly of Himachal Pradesh which was scheduled to be held on December 22 has been cancelled.

Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu tested positive for #COVID19 yesterday. pic.twitter.com/9603mSbgJG