हाथरस: चिता के पास खड़ा पुलिस अफसर बोला- पता नहीं क्या जल रहा है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में

Hathras

oi-Rajeev

हाथरस। 'मैं थर्ड स्केल का पुलिस अफसर हूं, मुझे हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कोतवाल हो सकता हूं लेकिन बोलने का मुझे राइट नहीं मिला है। आप जाकर डीएम से पूछिए।' यह जवाब उस पुलिस अधिकारी का था जिसके ठीक पीछे हाथरस गैंगरेप पीड़िता की चिता जल रही थी। निजी चैनल की पत्रकार ने उनसे जब यह पूछा कि क्या जल रहा है वहां? तो इस पर अधिकारी का जवाब था कि वह नहीं जानते कि क्या जल रहा है, उनकी ड्यूटी सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई है।

पत्रकार तनुश्री पांडे के ट्विटर वाल से यह वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में हाथरस गैंगरेप पीड़िता की चिता जल रही है और आसपास पुलिसवालों का जमावड़ा है जो लोगों को वहां तक जाने से रोक रहे हैं। पत्रकार ने लिखा कि ठीक मेरे पीछे पीड़िता की लाश जल रही है। पुलिस ने परिजनों को घर में बंद कर दिया और किसी को जानकारी दिए बिना ही लाश को जलाया जा रहा है। कैमरे में कैद पुलिस अधिकारी ने सवाल पर झल्लाते हुए जवाब दिया कि मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, जाकर डीएम से पूछिए। मेरी ड्यूटी बस इसलिए लगी है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े। मुझे कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाया गया है। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता।

ABSOLUTELY UNBELIEVABLE - Right behind me is the body of #HathrasCase victim burning. Police barricaded the family inside their home and burnt the body without letting anybody know. When we questioned the police, this is what they did. pic.twitter.com/0VgfQGjjfb