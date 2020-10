हाथरस से 20 km पहले रोके गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे गांव

Hathras

हाथरस। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई दलित युवती के परिवार से मिलने अलीगढ़ से हाथरस जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोक दिया है। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को पुलिस ने हाथरस से करीब 20 किलोमीटर पहले ही रोक ​लिया है। दो दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं और न्याय नहीं मिलता है, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से घटना का संज्ञान लेने की अपील करता हूं।"

प्रियंका और राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात

बता दें, शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से बंद कमरे में करीब एक घंटे तक मुलाक़ात की थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब के मोगा में रविवार को रैली के दौरान राहुल गांधी ने हाथरस मामले में कहा, 'कल मैं यूपी में था, उधर हिन्दुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, मुख्यमंत्री ने धमकाया, ये है हिन्दुस्तान की हालत।''

UP government is trying to hide what happened there (in Hathras). The funeral by Police and attack on journalists is strongly condemnable. Moreover, the political leaders who are going there are also being attacked: Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) MP Kanimozhi Karunanidhi pic.twitter.com/PTv2ZEMRU3