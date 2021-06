Sero survey: क्यों-कैसे होता है सीरो सर्वे? हरियाणा में अब लिए जाएंगे 6 साल से ऊपर के लोगों के सैंपल

Haryana

oi-Vijay

चंडीगढ़। प्रदेश की आबादी में कोरोनावायरस के संक्रमण के स्तर का पता लगाने और लोगों की इम्युनिटी का अंदाजा लगाने के लिए आज से सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां हरियाणा में पिछले कई दिनों से की जा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि, इसके लिए जिलास्तर पर टीमों का गठन कर उन्‍हें ट्रेनिंग दी गई, अब ये टीमें सर्वे के लिए सैंपल जुटाएंगी। उन्होंने कहा, "हमारे सीरो सर्वे के तीसरे चरण में 6 साल से ऊपर के बच्चे भी शामिल होंगे, ताकि तीसरी लहर से पहले बच्चों में भी कोरोना को लेकर एक अनुमान सामने आ सके।"

what is serosurvey in hindi | The sero survey, the third round in Haryana from today, What you need to know