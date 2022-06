कोयला यात्रा को लेकर चढ़ा प्रदेश में सियासी पारा, उर्जा मंत्री ने किया अरुण यादव पर पलटवार

Gwalior

oi-Hemant Sharma

ग्वालियर, 5 जून। मध्यप्रदेश में कोयला यात्रा को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता अरुण यादव द्वारा मध्य प्रदेश में कोयला यात्रा निकाले जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कोयला यात्रा निकाली हैं तो राजस्थान में निकालो, मध्य प्रदेश में कोयला यात्रा की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को भरपूर बिजली मिल रही है।

English summary

the politics of the state heats up after congress leader arun yadav announced that the koyla yatra will be taken out in madhya pradesh