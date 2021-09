गुजरात का नया मंत्रिमंडल: CM भूपेंद्र पटेल की पूरी टीम नई, कुल 24 मंत्रियों ने ली शपथ, जानिए इन्हें

गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्य की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिसमें 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल गठन के उपरांत कुल 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में पूरा मंत्रिमंडल नए विधायकों वाला ही नजर आया। वहीं, रुपाणी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की कुर्सी चली गई। अब नए मंत्रियों में विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी भी शामिल हैं। अपने इस्तीफे के करीब एक घंटे बाद सबसे पहली शपथ भी उन्होंने ही ली। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनका दर्जा नंबर-2 का होगा।

ये हैं गुजरात के नए मंत्री रूपाणी सरकार वाले मंत्रियों की जगह अब कैबिनेट में जो चेहरे आए हैं..उनमें जीतू वाघानी, राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चव्हाण, ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, हर्ष सांघवी, बृजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल और जीतू भाई चौधरी शामिल हैं। ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अलावा निमिषा सुतार, मुकेश पटेल,​​​​​​​ अरविंद रैयाणी, कुबेर डिंडोर,​​​​​​​ कीर्ति सिंह वाघेला को राज्य मंत्री बनाया गया है। आज ही इन मंत्रियों ने शपथ ली है। रुपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही मंत्री भी बदल दिए गए। नए मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाने के लिए अब भाजपा आलाकमान ने पूरी टीम नई बनाई है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की टीम में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। उनमें पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल हैं, जो नाराज चल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने मीडिया के सामने भूपेंद्र पटेल को अपना दोस्त बताया था और कहा था कि मैं नाराज नहीं हूं। मगर..वे नाराज हैं इसकी झलक बुधवार को साफ दिखी थी। इस वजह से बुधवार दोपहर को होने वाला शपथ ग्रहण टालना पड़ गया था। गुजरात: नए मंत्रिमंडल की शपथ, विधानसभाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने दिया पद से इस्तीफा ​24 मंत्रियों में 9 कैबिनेट और 15 राज्यमंत्री आज जिन 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, उनमें 9 कैबिनेट और 15 राज्यमंत्री हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि, भाजपा आलाकमान ने पुराने मंत्रियों की छुट्टी करके चौंका दिया है। वरना अब से पहले तक रूपाणी सरकार में शामिल रहे 11 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ दिलीप ठाकोर, गणपत वसावा और जयेश रादडिया को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद थी। इसे लेकर बुधवार को सुबह से रात तक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर चला था। हालांकि, भूपेंद्र पटेल की इच्छा को देखते हुए तय हुआ कि पूरी टीम नई होगी। इसके बाद आलाकमान ने नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा विजय रूपाणी पर ही छोड़ दिया।

The first cabinet meeting of the Council of Ministers, led by Chief Minister Bhupendra Patel to take place at 4.30 pm today, in Gandhinagar: Gujarat Chief Minister's Office pic.twitter.com/hVzUNBqi6Q — ANI (@ANI) September 16, 2021

A total of 24 ministers have been sworn in the new cabinet, in the presence of Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and former CM Vijay Rupani. pic.twitter.com/LkzhOECTCg — ANI (@ANI) September 16, 2021

Gujarat: Swearing-in ceremony of the new Council of Ministers is underway at Raj Bhavan in Gandhinagar, in the presence of Governor Acharya Devvrat. Chief Minister Bhupendra Patel was sworn in earlier this week pic.twitter.com/FfenGTzOaW — ANI (@ANI) September 16, 2021

