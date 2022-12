Gujarat polls Result: गुजरात में ऐतिहासिक जीत की ओर भाजपा, गांधीनगर में कार्यकर्ताओं ने शुरू किया गरबा

Gujarat

oi-Kapil Tiwari

Gujarat Election Result 2022 गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती रूझानों में बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी 154 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस 18-20 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 5-7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। गुजरात में भाजपा की जीत का जश्न भी मनना शुरू हो गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर से जश्न की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। गांधीनगर में बीजेपी की महिला कार्यकार्ताओं ने गरबा कर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। गांधीनगर में ही बीजेपी दफ्तर पर भी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिख रहे हैं।

#WATCH | Women BJP workers in Gandhinagar celebrate by dancing as the party heads towards a landslide victory in Gujarat

BJP leading on 152 of the 182 seats, as per the official EC trends. pic.twitter.com/XlajLlNlYd