Gujarat Election 2022: आदिवासी सीटों पर बीजेपी क्यों दिख रही है मजबूत ? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार यूं तो राज्य की बाकी सीटों की तरह ही आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का आधार छीनने के लिए कम जतन नहीं किए हैं। लेकिन, जमीनी स्तर पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। इस समय इनमें से 13 सीटे फिलहाल भाजपा के कब्जे में हैं। उसका संगठन कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और दोनों ही विपक्षी दल इसकी तुलना में फिलहाल जमीन पर कमजोर नजर आ रहे हैं।

English summary

Gujarat assembly elections, BJP is currently stronger than Aam Aadmi Party and Congress in the 27 seats reserved for scheduled tribes in the state. Congress looks weaker than last time