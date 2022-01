'गोवा चुनाव में मनोहर पर्रिकर के बेटे का दें साथ', शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने ट्वीट से सबको चौंकाया

Goa

oi-Pallavi Kumari

पणजी, 17 जनवरी: गोवा विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे हर कोई चौंक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गोवा विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भाजपा टिकट देने की प्लान में नहीं है। ऐसे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव में उत्पल पर्रिकर का समर्थन करना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय ने सभी गैर-बीजेपी दलों से उत्पल पर्रिकर का समर्थन करने की अपील की है। ये बात संजय राउत ने ट्वीट कर कही है। संजय राउत ने कहा है कि ये एक "सच्ची श्रद्धांजलि" होगी।

उत्पल पर्रिकर फिलहाल बीजेपी में हैं। वो इस बात से परेशान भी हैं कि भाजपा उनको टिकट नहीं देने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पणजी से पूर्व मंत्री अतानासियो "बाबुश" मोनसेरेट को मैदान में उतारने वाली है। पणजी विधानसभा सीट पर मनोहर पर्रिकर ने चार बार प्रतिनिधित्‍व किया था। पणजी विधानसभा सीट पर मनोहर पर्रिकर 25 साल थे।

संजय राउत ने आज सुबह ट्वीट कर कहा, ''अगर उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी सहित सभी गैर-भाजपा दलों को उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करना चाहिए और उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। यह मनोहरभाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।''

If #UtpalParrikar contests Independent frm Panaji seat,I propose all non-BJP parties including @AamAadmiParty @INCIndia @AITCofficial @Goaforwardparty shd support his candidature & not field a candidate against him.

This will be a true tribute to ManoharBhai!#Goa pic.twitter.com/q0w96MxZk9